Freizeit in Brüggen : Erneut Verzögerung für neues Spielgerät im Tierpark

Brüggen Eigentlich solle am heutigen Montag, 25. Juli, der Sand für das neue Großspielgerät im Natur- und Tierpark kommen. Doch erneut gibt es eine Verzögerung.

Der neue Termitenspielplatz im Natur- und Tierpark Brüggen steht kurz vor der Vollendung. Die großen Termitenbauten und die Robinien-Stelen sind inzwischen mit den unterschiedlichen Seilkonstruktionen verbunden worden; sie ergeben eine große Kletter- und Entdeckerlandschaft. Was jetzt noch fehlt, sind 100 Kubikmeter weißer Sand. Der sollte eigentlich bereits am Montag, 25. Juli, angeliefert werden. Doch auch dafür gab es, wie zuvor bei den Seilen, einen Engpass bei der Lieferung. Der Sand kommt laut Mitteilung der Tierpark-Chefs Familie Kerren nun voraussichtlich mit drei Tagen Verspätung: „Wenn alles planmäßig läuft, geht die neue Attraktion am Donnerstag, 28. Juli, an den Start.“