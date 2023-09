Für Kinder in Schwalmtal Theater „PurPur“ spielt Stück über Biene Maja

„Wir haben schon lange mit Biene Maja geliebäugelt“, sagt Samuel. „Es passt in die Zeit, Kinder für den Erhalt der Natur und den Lebewesen in der Natur zu sensibilisieren. Die Lebensumgebung der Insekten ist gefährdet, das Stück ist also aktueller denn je.“ Am 21. und 22. Oktober lädt das Theater „PurPur“ im Rahmen des Kulturprogramms der Gemeinde Schwalmtal jeweils um 15 Uhr in die Achim-Besgen-Halle, Turmstraße 2 in Waldniel, ein.