Ein Adventsbasar vom ganzen Dorf : Für den Adventsbasar backen viele Lüttelforster Kekse

Beim Adventszauber in Schwalmtal-Lüttelforst werden nicht nur Bewohner aus Lüttelforst erwartet. Foto: Veranstalter

Schwalmtal Der Adventsbasar in Schwalmtal-Lüttelforst ist etwas Besonderes: Dafür backen viele Nachbarn ihre Lieblingskekse. In diesem Jahr gibt es erstmals einen dorfeigenen Likör. Was dort noch zu finden ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Mehr als 50 Jahre lang hat eine Gruppe von Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft Lüttelforst jedes Jahr den Adventsbasar in Schwalmtal-Lüttelforst auf die Beine gestellt. Inzwischen haben sich die Aktiven aus Altersgründen davon verabschiedet, nun ist die nächste Generation gestartet.

Bereits im vergangenen Jahr riefen Ulla van Kempen, Eva Miazek und Birgit Kimmel mit ihren Mitstreiterinnen Renate Gerstenberg und Lena Korth den „Adventszauber“ ins Leben. Übernahm im Jahr 2021 noch der örtliche Kultur- und Förderverein Lüttelforst die Schirmherrschaft, ist es in diesem Jahr die Lüttelforster Mühle mit dem jungen Besitzer-Paar Lena Korth und Andreas Janke.

Geblieben ist der traditionelle Veranstaltungsort: Wie immer findet der „Kreativ- und Adventsmarkt Adventszauber“, wie er in ganzer Länge heißt, auf dem Hof des Pfarrheims Lüttelforst statt. Dort werden Zelte aufgespannt sein. „Der Hof ist so schön klein und fein“, schwärmt Birgit Kimmel. „Auf dem Hof wird alles gefeiert. Ein Glück, dass wir den haben.“

20 Aussteller präsentieren am Samstag, 19. November, ab 11.30 Uhr, ihre vorweihnachtlichen Produkte. Die Anbieter kommen überwiegend aus Schwalmtal-Lüttelforst, aber auch aus Niederkrüchten, Brüggen, Mönchengladbach und Krefeld. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass zuerst die Lüttelforster angesprochen werden, die Interesse haben, ihre Sachen anzubieten“, erklärt Kimmel. Denn: „Wir machen das für Lüttelforst!“ Etwas Besonderes: Alle Lüttelforster, die backen möchten, tun dies und haben eine Anlaufstelle bei Renate Gerstenberg. Sie sammelt alle Kekse und packt sie für den Verkauf in Tüten.

Zum ersten Mal, das verrät Birgit Kimmel, wird selbst gemachter Likör aus Lüttelforst verkauft. Zu den weiteren Angeboten gehören Insektenhotels, Vogelhäuschen und Schmuck sowie typisch Weihnachtliches wie Grußkarten, Weihnachtsdekoration und Adventskränze.

Erweitert wurde auch das Musikprogramm: „Die Kindertagesstätte aus dem Ort tritt auf, singt und lädt zum Mitsingen ein. Dann kommt Timo Brauwers wieder zu uns und die Lüttelhorns sind mit ihrem großen Repertoire dabei“, berichtet Kimmel. Für das leibliche Wohl ist mit Getränken, Waffeln, Würstchen und – in diesem Jahr erstmalig – Reibekuchen gesorgt.

Das alles gelingt nicht ohne zahlreiche helfende Hände. Am Tag selbst braucht man viele Ehrenamtler. Nur ein Beispiel: „Wir haben ‚Kümmerer‘, die gucken, ob die Tische ordentlich aussehen und die Aussteller mit Getränken versorgen.“ Der Erlös aus dem Verkauf von Keksen, Waffeln, Würstchen wird für einen guten Zweck gespendet – aber der wird erst am Samstag verraten.