Fischköder für Angler in Niederkrüchten Hier gibt’s Würmer und Maden aus dem Automaten

Niederkrüchten · Rotwurmmix oder Bienenmaden gefällig? Auf dem Kapellenhof in Laar kann man sich an einem Automaten damit bedienen. Er ist ein neues Angebot für Angler in der Region. Was sich die Erfinder dabei gedacht haben.

25.03.2024 , 12:00 Uhr

Am Kapellenhof in Niederkrüchten-Laar ist es nun rund um die Uhr möglich, unterschiedliche Angelköder zu kaufen. Sie kosten zwischen zwei und 6,50 Euro. Foto: Tasmin Backhaus

Von Tasmin Backhaus