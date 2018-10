Fünfte Auflage von Dülken Unplugged lockte rund 800 Besucher in die Kirche St. Cornelius

Dülken Mehr als 800 Besucher kamen zu „Dülken Unplugged“ in die Pfarrkirche St. Cornelius. Sie erlebten ein musikalisches Highlight.

Dichtes Gedränge um Dülkens Pfarrkirche St. Cornelius am Freitagabend: Zahlreiche Menschen schieben sich von links und rechts durch die engen Passagen der dort stehenden Bauzäune, um zum Haupteingang zu gelangen. Nein, die Umzäunungen sind nicht eigens dazu aufgestellt worden, um die Menschenmengen in Schach zu halten. Tatsächlich dienen die Zäune einem anderen Zweck, denn der Alte Markt wird zurzeit umgebaut. An diesem Abend aber passen sie gut ins Bild. „Das ist ja wie bei einem Helene-Fischer-Konzert hier“, sagt ein älterer Mann in der Schlange. Sein Begleiter schaut sich um, nickt zustimmend. „Der Wahnsinn!“, sagt eine Frau zu ihrer Freundin kurz vor Erreichen des Kirchenportals.