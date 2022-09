Brauchtum in Viersen : Fünf Tage Schützenfest in Süchteln-Hagenbroich

Viersen-Süchteln Klompenball, Oktoberfest, Paraden und Zapfenstreich — die St.-Maria-Bruderschaft hat ein vielfältiges Programm vorbereitet. Auch an der Irmgardis-Oktav nehmen die Schützen teil.

Die St.-Maria-Bruderschaft Süchteln-Hagenbroich-Windberg feiert mit dem Königspaar Guido und Jutta Ohligs sowie den Ministerpaaren Edgar und Barbara Succow und Manfred und Maria Kudlich von diesem Freitag an, 2. September, bis Dienstag, 6. September, ihr Schützenfest. Am Freitag errichten die Bruderschaftler um 16.30 Uhr die ersten Prunkbäume, weitere werden um 20 Uhr bei den Ministern aufgestellt, mit anschließendem Umtrunk für Alle. Am Samstag, 3. September, um

14 Uhr errichten sie weitere Prunkbäume und um 18 Uhr den Königsmaien. Um 20 Uhr steigt das Oktoberfest im Festzelt an der Ritterstraße mit der Band just:is. Das Eintrittsgeld beträgt zehn Euro, im Vorverkauf acht Euro bei Succow Süchteln und Kudlich Kürbisse. Am Sonntag, 4. September, um 9.30 beginnt der Festgottesdienst im Festzelt. Eine Stunde später ist der große Zapfenstreich mit anschließendem Frühschoppen und Jubilarehrung. Um 15 Uhr zieht der Festzug durch die Sektion. Die große Parade zu Ehren der Majestäten ist am Mühlenheuweg, der Tag klingt aus im Festzelt mit DJ Lars. Am Montag beginnt um 10 Uhr eine Feldmesse am Sektionskreuz mit Totenehrung und Kranzniederlegung. Um

12.30 Uhr geht’s los mit dem Klompenball für Jung und Alt mit Roland Zitzen, Ende offen. Am Dienstag um 10 Uhr nehmen die Bruderschaftler an der Messe der Irmgardis-Oktav auf dem Heiligenberg teil. Um

18.30 Uhr ist die Parade, eine Stunde später startet der Königsgalaball mit der Musikband Dolce Vita.