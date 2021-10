Corona im Kreis Viersen : Fünf Neuinfektionen an drei Schulen

20 Neuinfektionen registrierte das Kreisgesundheitsamt seit Samstag. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Kreis Viersen am Montag gesunken – von 155 Personen auf 138. Das Kreisgesundheitsamt registrierte 20 Neuinfektionen, darunter fünf an Schulen. Betroffen sind die Anne-Frank-Gesamtschule am Standort Lindenstraße in Viersen (dreu Neuinfizierte), die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Willich (eine Person) und die Robert-Schuman-Europaschule in Willich (eine Person).

Der Inzidenz-Wert stieg leicht von 25 am Freitag auf 25 (NRW: 53).

Laut Divi-Intensivregister befindet sich aktuell kein Covid-19-Patient auf der Intensivstation in einem der Krankenhäuser im Kreis Viersen. Wie viele Corona-Patienten derzeit stationär behandelt werden, konnte der Kreis Viersen aufgrund von Wartungsarbeiten nicht mitteilen. 88 Einwohner befanden sich am Montag in Quarantäne.

So entwickelten sich die Infektionszahlen in den Städten und Gemeinden: Viersen 37 (-6), Nettetal 19 (-8), Brüggen 11 (-4), Niederkrüchten 4 (-2), Schwalmtal 23 (+2), Kempen 5 (+1), Willich 20 (+2), Grefrath 9 (+/-0), Tönisvorst 10 (-2).

(mrö)