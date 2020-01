Unfall in Brüggen-Bracht : Fünf Menschen bei Unfall in Brüggen verletzt

Brüggen Zwei Autofahrer und drei Mitfahrer wurden verletzt.

Ein Schwerverletzter und vier Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch um 16.30 Uhr in Brüggen-Bracht ereignete. Laut Polizei war ein Brüggener mit seinem Auto auf der Bundesstraße 221 von Kaldenkirchen in Richtung Brüggen unterwegs, wollte nach links in einen Feldweg abbiegen und musste wegen Gegenverkehrs anhalten. Hinter ihm fuhr ein Brachter (30) in einem Pritschenwagen mit vier weiteren Mitfahrern. Er bremste ebenfalls und hielt an. Ein dritter Autofahrer (57) aus Kaldenkirchen erkannte die Situation zu spät, fuhr auf den Pritschenwagen auf und wurde durch die Kollision schwer verletzt. Der Fahrer und drei seiner Begleiter im Pritschenwagen erlitten leichte Verletzungen.