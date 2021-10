Corona im Kreis Viersen : Fünf Covid-19-Infizierte im Krankenhaus behandelt

Am Mittwoch stieg die Zahl der Corona-Infizierten, die wegen schweren Verlaufs stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen, auf fünf an. Unser Foto zeigt das AKH Viersen. Foto: AKH/Carsten Preis

Kreis Viersen Die Zahl der schweren Covid-19-Fälle, die stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist am Mittwoch von vier auf fünf gestiegen. Zwei Personen werden auf Intensivstationen behandelt, eine muss beatmet werden.

Das Kreisgesundheitsamt registrierte 21 neue Infektionen mit dem Coronavirus, darunter eine am Brüggener Standort der Gesamtschule Brüggen und drei im Kindergarten „Löwenzahn“ in Nettetal. Insgesamt gelten damit derzeit 129 Personen im Kreis Viersen als infiziert, das sind zwölf mehr als am Vortag. Der Inzidenz-Wert sank von 32 auf 30 (NRW: 50). 176 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Am Dienstag waren es 96.