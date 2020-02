Kreis Viersen : Fünf ganz einfache Tipps zum Stromsparen

So sparen Sie mehr als 100 Euro Stromkosten im Jahr und vermeiden den Ausstoß des Treibhausgases CO2.

Tipp 1 Ein Wasserkocher ist für das Erhitzen von Wasser effizienter als der Elektroherd, weil weniger Abwärme freigesetzt wird. Das gilt vor allem für kleine Mengen. Kochen Sie mehr Wasser als nötig, steigt nicht nur der Energiebedarf, sondern auch Ihr CO 2 -Ausstoß unnötig. Wird jeden Tag ein Liter zu viel zum Kochen gebracht, verursacht das im Jahr 24 Kilogramm CO 2 . Durchschnittlich zehn Euro können Sie pro Jahr sparen, wenn Sie beim Wasserkocher auf die richtige Füllmenge achten.