Schwalmtal : Fünf Frauen zeigen Kunst im Seniorenheim

Schwalmtal Die Ateliergemeinschaft KuKo stellt aus.

In Mönchengladbach lebe sie, doch Schwalmtal sei ihre Heimat, sagt die 1953 in Ungerath geborene Barbara Schoor. Auch wenn sie seit mehr als 40 Jahren in Mönchengladbach wohnt, die Verbindung zur alten Heimat bleibt stark. So freute Schoor sich besonders über die Einladung der St.-Antonius-Residenz im Park an der Schulstraße in Schwalmtal, gemeinsam mit ihrer Ateliergemeinschaft „KuKo – Kunstraum Konstantin“ auszustellen. Dort hat Schoor gerade erst eine umfangreiche Einzelausstellung gezeigt.