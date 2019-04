Viersen : Führung zu unbekannter Kunst

Was hat das Pferd an der Hausfassade zu bedeuten? Bei der Kunstführung wird das Rätsel gelöst. Foto: Pauly. Foto: Albert Pauly

VIERSEN Was hat ein Pferdekopf an der Fassade eines Viersener Wohnhauses zu bedeuten, was die Reliefs an der Festhalle? Unter dem Titel „Unbekannte Kunst an unbekannten (öffentlichen) Orten“ lädt der Verein für Heimatpflege Viersen für Samstag, 6. April, zu einer Spurensuche mit dem Fahrrad ein.

