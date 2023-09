Führung in Viersen Mehr über die Geschichte der LVR-Klinik erfahren

Für Mittwoch, 27. September, lädt die LVR-Klinik zu einer Führung zur Geschichte der Klinik ein. Los geht es um 16 Uhr, Treffpunkt ist das Klinikgebäude an der Horionstraße in Süchteln. Die Teilnehmer brechen auf zu einer Zeitreise in das Jahr 1921. Damals wurde die „Provinzial Krüppelheilanstalt“ gegründet.