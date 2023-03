Lecker frühstücken im Kreis Viersen Frühstückstipps von Brüggen bis Viersen

Sarah’s Café bei Feinkost Fussangel bietet regelmäßig vier Frühstücke. Das kleinste heißt „Kiependräger“ und bringt

für 4,90 Euro Ei, Käse oder Schinken, Quark, Marmelade, Butter und ein Brötchen vom Bio-Bäcker. Die opulenteste Variante

ist „Sarah’s Frühstück“, das es ab zwei Personen gibt und für

jeden Esser 16,90 Euro kostet. An einem Wochenende pro Monat – in der Regel am zweiten, wegen Ostern aber am 15. und 16. April – gibt es Frühstücksbuffet.

Adresse: Josefstraße 34, 41334 Nettetal-Breyell, Tel.: 02153 971946, E-Mail: feinkost.fussangel@gmail.com. Online: www.feinkost-fussangel.de. Geöffnet Dienstag bis Freitag jeweils 9.30 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr, Sonntag 14 bis 17 Uhr; Frühstück bis 12 Uhr.