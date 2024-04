Am Sonntag in Schwalmtal Frühlingsmarkt lockt mit vielen attraktiven Angeboten

Am Sonntag hofft der Gewerbeverein Schwalmtal auf viele Besucher - das Wetter verspricht jedenfalls trocken und sonnig zu werden. Auf dem Waldnieler Markt gibt es am Sonntag, 14. April, von 13 bis 18 Uhr den großen Frühjahrsmarkt. „Wir freuen uns sehr auf den Start in die warme Jahreszeit und hoffen mit dem bisher größten und buntesten Frühjahrsmarkt auf viele Besucherinnen und Besucher aus Schwalmtal und den umliegenden Orten“, so Paul Lentzen aus dem Vereinsvorstand. Begleitet wird der Frühjahrsmarkt von einem verkaufsoffenen Sonntag.