Frühling in Viersen Die ersten Hummeln sind schon da

Ein Brummen dröhnt durch den Stadtgarten Dülken: Eine Hummel umschwirrt eine leuchtend gelb blühende Mahonie. Schon weit vor dem kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März blüht und grünt es in Viersen auf Verkehrsinseln und Seitenstreifen, in Parkanlagen sowie an Schulen und Kindergärten. Die Blütenvielfalt ist nicht zuletzt den Mitarbeitern der städtischen Abteilung Stadtgrün und Forsten zu verdanken. Sie haben dort in den vergangenen Jahren zahlreiche Frühjahrsblüher eingepflanzt. Allein dieses Jahr kamen mehr als 18.000 Zwiebelpflanzen sowie etliche Bäume und Sträucher zum Bestand hinzu, teilte die Stadtverwaltung mit. Darunter sind Narzissen, Krokusse, Schneeglöckchen, weiße Blausternchen und Winterlinge aber auch Gehölze wie Kornelkirschen, Schlehen sowie Winter- und Duft-Schneebälle. Sie alle machen Viersen zurzeit nicht nur schöner, sondern bilden wichtige Futterquellen für viele Insekten im Frühjahr. So sichern sie deren Bestand im Stadtgebiet.