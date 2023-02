Ein Termin für alle Stadtteile Am 25. März ist Frühjahrsputz in Viersen

Ob Autofelge, Unterhose oder Feuerlöscher – auf zum Teil kuriose Sammlerstücke stießen die Teilnehmer der Frühjahrsputz-Premiere im vergangenen Jahr. In allen Stadtteilen trafen sich erstmals an einem Tag Bürger zum großen Reinemachen. Die Resonanz war groß – und eine Tradition geboren. Am Samstag, 25. März, soll in Viersens Stadtteilen nun zum zweiten Mal eine stadtteilübergreifende Frühjahrsputz-Aktion starten. Auf Initiative der Viersener Ordnungsbehörde haben sich dazu die Quartiersbüros in Alt-Viersen, Süchteln und Dülken mit dem Bürgerverein Boisheim zusammengetan. Unter dem Motto „Viersen putz(t)munter“ rufen sie alle Viersenerinnen und Viersener dazu auf, von 10 bis 14 Uhr ihren Stadtteil gemeinsam von Müll zu befreien. Besonders erstaunt waren die Sammler vor einem Jahr über die Vielzahl an achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen, die sie auflesen konnten.