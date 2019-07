Viersen-Dülken : Früherer Kaplan leitet Stelle für geistliche Berufe

Dülken Der frühere Dülkener Kaplan Thomas Schlütter übernimmt zum 1. Oktober die Leitung der „Diözesanstelle des Päpstlichen Werks für Geistliche Berufe“ und der Informationsstelle Berufe der Kirche im Bistum Aachen.

Der 34-Jährige war nach seiner Priesterweihe im Mai 2012 rund drei Jahre lang Kaplan an St. Cornelius und Peter in Dülken. „Seine Erfahrungen in der pastoralen Arbeit mit jungen Menschen wird Pfarrer Schlütter in seine neuen Wirkungsfelder erfolgreich einbringen können“, sagte Generalvikar Andreas Frick.