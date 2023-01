Weißes Viersen Früher war mehr Schnee

Endlich mal wieder weiße Weihnacht? Damit war’s auch 2022 Essig. Schöne Bescherung. Eine klirrend kalte Silvesternacht, in der der Sekt verheißungsvoll perlt? Pustekuchen. Es war einer der wärmsten Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und in diesem Jahr heißt das Motto von Väterchen Frost: grau, grauer, Grauen. Mal ehrlich, Winter. Was ist los mit Dir? Jeder Regentropfen verhagelt einem die gute Winterlaune. Ach nee, hageln kannst Du ja auch nicht mehr. Vor lauter nassem Niederschlag sind wir schon ganz niedergeschlagen.