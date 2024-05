Gartenschau an Fronleichnam in Viersen Die Gärtner von Dülken

Gut 1000 Quadratmeter groß ist der Garten der Familie Schmitz. Schon der Vorgarten ist ein Hingucker: Im Mittelpunkt der Stauden und Blumen steht der Blauregen, der sich am Haus entlang in Richtung Garteneingang rankt. Der Garten selbst punktet mit einem einmaligen freien Blick über die Felder bis hin zum Wald. Die Fläche ist geschickt in einzelne Zonen aufgeteilt, die ein Sitzen in Sonne und Schatten, über den ganzen Tag verteilt, möglich macht. Die Terrasse bildet die goldene Mitte. Wer dort sitzt, wird von einem angenehmen Geplätscher begleitet. Per Knopfdruck sprudelt Wasser über einen großen Stein. Wobei es sogar einen Froschkönig gibt. Ungewöhnlich sind die beiden Palmen, die den Sitzbereich einrahmen. Durch eine ausgeklügelte Pflanzenwahl bietet der Garten in unterschiedlichen Pflanzhöhen ein ganzjähriges Blüherlebnis, was nicht nur Astrid und Helmut Schmitz gefällt, sondern auch den Insekten, die entsprechend Nahrung finden.