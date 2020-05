Corona-Krise im Kreis Viersen : Andrang bei Viersens Friseuren

Viersen Seit Montag dürfen die Friseure in ihren Salons wieder waschen, schneiden, färben und föhnen. Sie müssen allerdings einige Auflagen erfüllen. Auch für die Kunden gibt’s besondere Regeln.

Vier Männer stehen am Montagmittag draußen vor einem Herrensalon in der Viersener Innenstadt. Sie halten Abstand, tragen Mundschutz, warten, bis Kunden hinaus kommen und sie einzeln hinein dürfen. Manche Kunden haben einen Termin, andere sind da, um einen zu vereinbaren. Der Inhaber des Friseursalons ist im Stress. „Ich freue mich nicht, dass wir wieder auf haben“, sagt er. Zumindest nicht unter den aktuellen Bedingungen, denn: „Die Hygieneanforderungen, die wir einhalten sollen, sind viel zu hoch“, kritisiert er. Ein paar hundert Meter entfernt, in einem anderen Salon, steht Friseurmeisterin Julia Joosten. „Wir haben schon sehr hohe Auflagen, manchmal kommt man sich vor wie ein Arzt“, erzählt die 35-Jährige. Ob sie froh ist, dass sie ihr Geschäft wieder öffnen kann? „Jein“, sagt sie. „Als Unternehmerin bin ich natürlich froh, ich hatte ja in den vergangenen Wochen keine Einnahmen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht alles zu früh ist. Weil wir so nah am Menschen arbeiten.“