Wirtschaft im Kreis Viersen Friseure – Start in eine „wunderschönes Handwerk“

Bei der Feier strahlten drei Gesichter ganz besonders: Isabel Barsuhn, die beim Kaarster Unternehmen „Braun der Friseur“ gelernt hatte, sowie Ioannis Stefanou, der seine Lehre bei „Memos Haarstudio“ von Mehmet Ak in Krefeld machte, und Ali Mohamad, der im Salon von Anette Classen-Stoffel in Tönisvorst seine Ausbildung absolvierte, waren die Jahresbesten der jeweiligen Innungen. „Meine Mutter ist auch Friseurin. Ich war mir zuerst nicht sicher, ob ich diesen Beruf ergreifen soll. Aber nach dem Fachabi war mir klar, wo es hingegen sollte“, sagte Isabel Barsuhn. Mit einem Schmunzeln verriet die 22-jährige Willicherin, dass ihre Zwischenprüfung gar nicht so gut gewesen sei. Aber sie holte auf. Jetzt möchte die junge Frau zunächst als Gesellin in ihrem Ausbildungsbetrieb weiter Berufserfahrung sammeln und später ihre Meisterin machen.