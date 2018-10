Frischzellenkur für Spielplatz in Brüggen

Schwalmtal Für viel Geld soll der Spielplatz an der Brunnenstraße aufgewertet werden. Die Verwaltung hatte zu einem Bürgertreffen eingeladen, um Wünsche zu erfragen – doch gerade einmal fünf Eltern kamen.

Der Spielplatz an der Brunnenstraße sieht momentan noch trostlos aus. Eine Wippe, zwei gealterte Bänke, zwei recht farblose Wipptiere für jüngere Kinder, ein gemauerter Sandkasten, eine Tischtennisplatte, eine einfache Rutsche, eine Schaukel, einige Papierkörbe. Eine Mauer grenzt die Fläche zu einem Grundstück ab, alter Baumbestand säumt den Spielplatz ein. Laut den anwesenden Bürgern gäbe es in dem Viertel viele junge Eltern oder werdende Eltern, die sich auch über einen neu gestalteten Spielplatz freuen würden.

Die Pläne der Verwaltung sehen vor, eine moderne Sandbaustelle für die Kleinsten zu schaffen, eine Hochwippe mit Tellern könnte größere Kinder beschäftigen, eine spannende Freifallrutsche wäre günstiger als eine Röhrenrutsche. Das Hauptgerät soll Kletterspaß bieten. Eine Kombination mit an Seilen befestigten Schwungtellern zwischen Holzbalken, Netzen und Podesten inklusive einer Liegematte für kleinere Kinder könnte auf dem Platz an der Brunnenstraße aufgestellt werden.

Insgesamt 40.000 Euro will die Gemeinde in neue Spielgeräte investieren. Für Sitzmöglichkeiten mit einem Tisch will das Schwalmtaler Bündnis für Familie auch für den Platz an der Brunnenstraße sorgen. Für den neuen Spielplatz am Lunapark hatte das Bündnis bereits eine Sitzgruppe für 3500 Euro spendiert.