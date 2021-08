Aktionen im Kreis Viersen : Friedensbewegung erinnert an Hiroshima

In der Fußgängerzone lag ein Friedenszeichen aus Blumen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Unter anderem in Viersen trafen sich am Wochenende Mitglieder der Friedensbewegung, um an die Atombombenabwürfe von 1945 zu erinnern und der Opfer zu gedenken.

In der Viersener Fußgängerzone haben Vertreter der Menschenrechts- und Friedensbewegung am Samstag ein 1,50 Mal 1,50 Meter großes Friedenszeichen aus Blumen ausgelegt. Sie wollten der Menschen gedenken, die bei den Atombombenabwürfen im August 1945 in Hiroshima und Nagasaki umkamen. Auch nach Schwalmtal und Nettetal hatten Beteiligte wie Pax Christi und der Versöhnungsbund zu Aktionen eingeladen.

(naf)