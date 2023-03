Kolping Elmpt Familienwochenende mit Planspiel zum Thema „Frieden“

Im Mittelpunkt stand ein Planspiel mit dem Titel „Krieg in Ixland“. Die Teilnehmer schlüpften dabei in die Rollen der Regierungspartei, eines Industrieunternehmens, einer Bürgerinitiative und der Rebellen der Region „Bergistan“, die für eine Unabhängigkeit kämpfen. Die fünfte Gruppe – die „Ixland People for Peace“ schließlich nahmen die Vermittlerrolle ein. Nach zähen Verhandlungen – schließlich hatten alle Gruppen eigene Ziele und Bedingungen – konnte am Ende doch noch ein Friedensvertrag mit konkreten Vereinbarungen getroffen werden.