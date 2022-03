Ukraine-Hilfe aus Viersen : Freunde von Kanew schicken Bus

Die Freunde von Kanew packen Willkommenstaschen, die die Vertriebenen an der Grenze erhalten. Foto: Freunde von Kanew

Viersen An der Grenze sollen Vertriebene aus der Partnerstadt aufgenommen werden. Auch ein zweiter Hilfstransport für Kanew wird derzeit vorbereitet.

Der Verein „Freunde von Kanew“ hat in der Nacht zu Freitag einen Reisebus an die polnische Grenze geschickt, um dort weitere Flüchtlinge aus der Viersener Partnerstadt Kanew aufnehmen zu können. Das teilte der Vereinsvorsitzende Paul Schrömbges am Freitag mit. Für die Vertriebenen wurden kleine Päckchen gepackt, mit etwas zu essen und zu trinken und Hygieneartikeln.

Auch sei ein zweiter Hilfstransport in Vorbereitung, der erneut medizinisches Material in die Ukraine bringen soll. „Dabei hilft uns dankenswerterweise wieder das AKH, das uns bei der Auswahl und Zusammenstellung unterstützt“, sagte Schrömbges. „Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Freunden in Kanew, so dass wir wissen, was benötigt wird.“

Das Lager des Vereins in Dülken sei schon wieder gut gefüllt, berichtete Schrömbges. „Die Hilfsbereitschaft der Viersener Bürgerschaft und der nahen Umgebung ist unglaublich.“ In dem Lager des Vereins in Dülken gehe es zu wie in einem Bienenstock. „Ständig kommen Leute und bringen Bekleidung oder andere Hilfsgüter.“ Auch seien bei dem Verein viele Geldspenden eingegangen und weitere Hilfsangebote. erklärte Schrömbges. „Dafür wollen wir ,Danke‘ sagen!“ In der Not bewähre sich die Partnerschaft Viersen—Kanew. Schrömbges: „Das gute Miteinander in Viersen ist hilfreich und erleichternd.“

(mrö)