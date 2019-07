Dülken : Kanew-Freunde schicken Hilfslieferung auf den Weg

Dülken Wenn Paul Schrömbges von seinem Besuch in der Viersener Partnerstadt Kanew spricht, verdunkelt sich sein Blick. Der Krieg in der Ukraine haabe auch Auswirkungen auf die Stadt Kanew. „Unsere Hilfe ist wichtiger denn je.

Gerade hat so ein 40-Tonner das Lager in Dülken verlassen und sich mit Hilfsgütern der unterschiedlichsten Art auf den Weg nach Kanew gemacht. „Wenn alles gut geht, kommt er Anfang nächster Woche an. Dann geht alles in unser Lager vor Ort, wo auf den Zoll gewartet werden muss, da eine Freigabe benötigt wird. Das kann dann nochmals zwei bis drei Wochen dauern“, berichtet Mohammad Faruqu Faruqui, der seit 22 Jahren die Lagerleitung in Dülken innehat. Auf dem Lkw samt Anhänger, der von einer ukrainischen Spedition gefahren wird, sind speziell gepackte Kartons für die einzelnen Einrichtungen wie die Altenstube, die Schulen und Kitas als auch den Blindenverein. Krankenhausbetten und -bettwäsche, Verbandsmaterial, Bekleidung, Pampers für Senioren und feuerwehrtechnisches Material von Atemschutz bis Schläuchen gehört unter anderem dazu.