Nach Unglück in Türkei und Syrien Viersener organisieren Hotels für Erdbeben-Opfer

Seither ist viel passiert, erzählt der 22-Jährige, der an diesem Freitag den letzten von acht Transportern mit Hilfsgütern gepackt hat. „Die Sachen werden jetzt in Mönchengladbach auf Paletten geladen, versiegelt und in einen Lkw verladen. Am Sonntag startet der Transport dann in die Türkei.“ Die anderen Hilfsgüter seien bereits Mitte der Woche losgeschickt worden, berichtet er. Die Unterstützung und Hilfe sei ganz toll gewesen. „Bei uns ist mehr angekommen, als wir zwischenlagern konnten. Ein Bekannter hat extra seine Garage freigeräumt, damit wir die gespendeten Sachen dort bis zum Transport unterbringen konnten.“