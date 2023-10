Staatsschutz ermittelt Frau zeigt Beleidigung und Tritte in Viersen an

Das Motiv ist Fremdenfeindlichkeit: Zwei Unbekannte haben am Donnerstag, 12. Oktober, gegen 12.25 Uhr eine Frau (57) am Europaplatz in Viersen beleidigt und getreten. Dies meldet die Polizei. Wegen des Fremdenhasses hat der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach die Ermittlungen übernommen. Er nimmt Hinweise von Zeugen an unter ☏ 02161 290.