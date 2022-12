Krippen, Natur, Circus und mehr im Kreis Viersen Freizeittipps nicht nur für die Feiertage

Tipp 5: Gedenkmarsch Wer die Tage zwischen Weihnachten und Silvester auch dafür nutzen möchte, sich mit ernsten Themen auseinanderzusetzen, für die sonst wenig Zeit bleibt, hat dazu am Freitag. 30. Dezember eine Gelegenheit. Das „Comité Voettocht 30 December“ organisiert an diesem Tag traditionell einen Fußmarsch zum Mahnmal am Lüsekamp kurz vor der niederländischen Grenze. Dabei wird 13 Bürgern aus Roermond sowie eines polnischen Zwangsarbeiters gedacht, die in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember 1944 von der deutschen Wehrmacht erschossen wurden. Darüber hinaus erinnert der Fußmarsch an knapp 3000 Jungen und Männer aus Roermond, die zum Arbeitseinsatz nach Deutschland deportiert wurden und dies zum größten Teil nicht überlebten. Der Marsch beginnt in diesem Jahr um 11 Uhr an der H. Hartkerk, Msgr. Driessenstr. 4 in Roermond. Um 13.45 Uhr beginnt am Mahnmal Lüsekamp eine Gedenkveranstaltung.