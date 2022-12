Freizeittipps für den westlichen Kreis Viersen Was Sie jetzt erleben können: Von Kochen über Sport bis Zirkus

Tipp 5: Große Krippenausstellung in Schwalmtal Marga Brockmanns (86) und ihre Tochter Maria Wetzels aus Schwalmtal lieben Krippen. Regelmäßig dekorieren sie neue Ställe, etwa als Skigebiet, in einer Stadt, in der Wüste oder in den Alpen; auch Krippenbilder fertigen sie an. Zu sehen ist eine Krippe in der Streichholzschachtel ebenso wie eine mit lebensgroßen Figuren; die Ausstellung findet statt an der Roermonder Straße 208. Rund 70 Ställe sind aufgebaut. Wer die Ausstellung besuchen möchte, meldet sich vorher telefonisch an unter der Telefonnummer 02163 3714. Die Ausstellung ist voraussichtlich geöffnet bis Montag, 31. Januar.