Ausflugstipps im Kreis Viersen Auf Rutschbahn und Sprungturm in der Kletterhalle in Dülken

Die Wände heißen Speedclimb oder Face-to-Face, Cloud 9 oder Stairway-to-heaven. So kann man hoch hinaus klettern und sich anschließend im Sprungturm auch tief fallen lassen. Wer den Wettkampf liebt, kann gegen die Zeit klettern und sich mit anderen messen. Dazu kommt eine Rutschbahn, auf der man sich in die gewünschte Höhe ziehen lassen kann, um sich dann – natürlich mit Overall und Helm ausgestattet – in vollem Tempo herunterschießen zu lassen.