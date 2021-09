Mobilität in Viersen : Freiheitsstraße bleibt ohne Radweg

Info

Radwege Freiheitsstr. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Zuständigkeit Nach §44 Straßen- und Wegegesetz ist die Gemeinde Straßenbaulastträger für Ortsdurchfahrten, wenn sie bei der jeweils letzten Volkszählung mehr als 80.000 Einwohner hatte. Beim Zensus 2011 kam Viersen auf weniger Einwohner. Laut Gesetz hätte die Stadt Viersen aber bis zum Beginn des dritten auf die Volkszählung folgenden Haushaltsjahres erklären können, die Straßenbaulast behalten zu wollen.

Entscheidung In der Ratssitzung am 17. Dezember 2013 entschied eine Mehrheit aus CDU, FDP, Grünen und Teilen der SPD, diese Erklärung nicht abzugeben. So könne die Stadt Unterhaltskosten sparen. Gegen die Entscheidung stimmten Teile der SPD, Die Linke und FürVie. Sie kritisierten, dass die Verwaltung keine konkreten Zahlen geliefert habe.