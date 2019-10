Idee für Viersen : Radeln in Fußgängerzone: Stadt bleibt am Thema dran

Radeln in Fußgängerzone: Stadt bleibt am Thema dran

Radler sollten in der Fußgängerzone in Viersen eigentlich absteigen, doch daran hält sich nicht jeder.

Viersen Die Stadtverwaltung soll sich mit einem Antrag der SPD zur Freigabe der Fußgängerzone für den Fahrradverkehr befassen. Damit haben sie die Mitglieder des Ausschusses für Ordnung und Straßenverkehr in der jüngsten Sitzung beauftragt.

„Uns geht es nicht darum, die Fußgängerzone komplett freizugeben“, betonte Jörg Dickmanns (SPD) in der Sitzung. „Uns geht es um die Zeit außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten.“

Laut Straßenverkehrsordnung ist Radfahren in Fußgängerzonen grundsätzlich verboten. Eine Kommune kann jedoch zum Beispiel ein Zusatzschild „Radverkehr frei“ anbringen lassen und das Radfahren erlauben. Zusatzschilder mit Angaben zu zeitlichen Beschränkungen sind ebenfalls möglich. Die SPD-Fraktion hatte Anfang September der Stadtverwaltung ihren Antrag zur Prüfung der temporären Freigabe des Fahrradverkehrs in der Fußgängerzone der Viersener Innenstadt übermittelt. So könnten etwa morgens vor Ladenöffnung Schüler und Berufstätige auf dem Weg zu Schule oder Büro zügiger die Fußgängerzone durchqueren.