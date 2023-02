Kommentar zu Freiflächenphotovoltaik Besser bei den Fakten bleiben

Emotional und teilweise chaotisch verlief die jüngste Planungsausschusssitzung. Während die Grünen einer geplanten Flächenphotovoltaikanlage mit Blick auf die Energiewende positiv gegenüber standen, lehnten CDU, SPD und FDP dieses Vorhaben ab, zumindest an der geplanten Stelle. Ihre Begründungen: Die ausgewählte Fläche solle auch in Zukunft der regionalen Landwirtschaft vorbehalten bleiben, die Bürger und Institutionen müssten besser am Verfahren beteiligt werden.