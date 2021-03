Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalpolitik in Niederkrüchten : Freibad-Frage - DLRG schreibt Offenen Brief

Seit 2018 ist das Freibad in Niederkrüchten geschlossen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Niederkrüchten Kurz vor der entscheidenden Ratssitzung in der Gemeinde Niederkrüchten wendet sich die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) in einem Offenen Brief an Bürgermeister Kalle Wassong und die Mitglieder des Gemeinderates und wirbt für den Bau eines Freibads.