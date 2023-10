Am 22. Oktober Jugendliche aus Niederkrüchten und Niederlanden geben gemeinsames Konzert

„Im Jahr 2019 hatte der Jugendverein aus dem niederländischen Wessem uns und das Orchester Fun for Five aus Kinrooi in Belgien zu einem Gemeinschaftskonzert eingeladen. Das hat uns so gut gefallen, dass wir uns entschlossen haben, das nächste Gemeinschaftskonzert bei uns in der Gemeinde als Gastgeber auszurichten. Leider hat der Musikverein EEM Wessem zurzeit kein Jugendorchester, aber wir konnten in der Nachbargemeinde Heel das Jugendorchester des Instrumentalvereins Vriendenkrans für ein gemeinsames Konzert gewinnen“, teilen Eva Borghans und Irmgard Arends-Koch von der Jugendabteilung des Instrumentalvereins Frei-weg Oberkrüchten mit. Gespannt sein darf man auf Stücke wie „Narcotic“, „Time Warp“ oder auch das Medley „Coldplay in Symphony“.