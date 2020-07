Hilfe für Missbrauchsopfer : Schock und Scham lähmen viele Opfer

Viersen Das Frauenzentrum Viersen berät bei sexuellem Missbrauch und häuslicher Gewalt. Im Jahr 2018 kam 351 Frauen in die Beratung, davon hatten 96 psychische oder physische Gewalt erlebt, 44 Frauen berichteten über sexuelle Gewalt.

Dunkelziffer Man geht davon aus, dass jede dritte Frau in ihrem Leben sexuelle oder häusliche Gewalt erfährt.

Kontakt Frauenzentrum Viersen, Gladbacher Straße 25 in Viersen, Telefon 02162 18716, E-Mail frauenzentrum-viersen@t-online.de Die Beratung ist kostenfrei, vertraulich und auf Wunsch auch anonym.

Knoben: Das ist sehr schwierig zu erkennen. Es sind individuelle Symptome und Verhaltensauffälligkeiten, die aber auch andere Ursachen haben können. Es muss bei Auffälligkeiten nicht direkt ein sexueller Missbrauch dahinter stehen. 40 Prozent der Betroffenen zeigt laut Statistik zunächst gar keine Auffälligkeiten, was das Ganze noch schwieriger gestaltet. Schlaf-, Ess- und Kommunikationsstörungen sollten auf jeden Fall im Auge behalten werden. Auffällig ist auch, wenn Kinder und Jugendliche nicht mehr von den Eltern angefasst werden wollen oder es zu Verletzungen kommt. All das können Hinweise sein, die, wie gesagt, aber auch andere Ursachen haben können.

Lassak: Generell sollten Eltern immer aufmerksam auf Andeutungen reagieren, ihre Kinder ernst nehmen und auf deren Gefühle und Bedürfnisse reagieren. Das Kind braucht das Gefühl, ernst genommen zu werden. Das fängt schon beim Grenzen setzen an. Kinder setzen selber Grenzen in Sachen Berührung und die sind zu akzeptieren. Das Küsschen für Oma erzwingen oder die Umarmung vom Onkel anordnen, sollte unterlassen werden.

Prozess in Krefeld

Prozess in Krefeld : Sozialpädagogin aus Kempen wegen sexueller Nötigung vor Gericht

Wo liegt die größte Hemmschwelle, bevor Betroffene sich entscheiden, Vorfälle zu melden und Hilfe in Anspruch zu nehmen?

Knoben: Wir sind für junge Frauen ab 16 Jahren zuständig. Kommen jüngere Mädchen zu uns, vermitteln wir sie an die entsprechenden Stellen weiter. Natürlich können auch Mütter, deren Töchter betroffen sind, zu uns kommen. Als erstes erfolgt ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin. Danach schauen wir ganz individuell, was die betroffene Frau braucht. Wie ist der Ist-Zustand, wird ein Anwalt benötigt, muss eine weitere Stelle benachrichtigt werden? Wir hören zu und gehen alle Schritte, die wir besprechen, gemeinsam mit der Frau.

Lassak: Die Palette ist groß. Neben Informationen, Krisenintervention, Gewaltschutzberatung sowie Orientierungsgesprächen bieten wir kurz- und langfristige Beratung und therapeutische Begleitung sowie Beratung für Angehörige und Bezugspersonen an.

Welche Präventionsangebote bietet das Frauenzentrum an?

Knoben: Zu unseren Angeboten gehören Präventionsarbeit gegen sexuelle Belästigung und Gewalt für Schülerinnen und Schüler ab der Klasse acht. Wir schulen Erzieher/-innen, Pädagogen/-innen und Lehrer/-innen in Sachen Präventionsarbeit zu sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen. Das Erkennen und Handeln betreffend häusliche Gewalt ist ebenfalls Thema im Schulungsbereich für Erwachsene. Die Präventionsveranstaltungen zur häuslichen Gewalt und zur sexualisierten Gewalt finden in Kooperation mit dem Kommissariat Vorbeugung Viersen statt.