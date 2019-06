Brauchtum in Viersen : Frauenpower in der St.-Josefs- und- St.-Gereon-Bruderschaft

Viersen Nur aus Frauen besteht das Königshaus der St.-Josefs- und St.-Gereon-Schützenbruderschaft Krefelder Straße.

Erfahrung bringen die Damen mit: Kerstin Wassenberg war 2015 an der Seite ihre Mannes Norbert Wassenberg Königin – genauso wie Marion Luhnen 2017 an der Seite von Günter Luhnen. Eine Ausnahme gab es: Als Königsadjutant schritt Dirk Bergs mit zackigem Schritt voran. Der Hahn im Korb ist dagegen Lukas Paffrath als Jungschützenprinz mit seinen Ministerinnen Alissa Schroeren und Anna-Lena Bergs sowie Schülerprinzessin Nicole Groth mit ihren Junkerinnen Lara Jütten und Lara Schippers.

An allen Tagen zieht das Königshaus in der Uniform des Frauen-Zuges „Die Feiglinge“ in blauen Jacken und weißen Hosen auf. Beim Königinnenball stand sie im Mittelpunkt: Königin Kerstin trug ein türkis-grünes Kleid mit Reifrock. Beim An- und Ausziehen unterstützte sie ihre Zwillingsschwester Heike Schroeren.