Schutzraum im Kreis Viersen : Frauenhaus Viersen bietet neun Bewohnerinnen Schutz

Das neu eingerichtete Wohnzimmer: Astrid Samuel aus der Geschäftsführung des SkF mit Angela Parkhof-Klein, Helmi Nabereit und Ingeborg Matter vom Willicher Arbeitskreis, der Möbel spendete, und Renate Jacobs (SkF). Foto: SkF

Die Einrichtung wurde renoviert – dabei ist ein neuer Platz entstanden.

Von Nadine Fischer

Vier Frauen sitzen auf der Steinterrasse am Gartentisch und unterhalten sich. Es ist Vormittag, die Sonne scheint, das Vordach des angrenzenden Hauses sorgt für Schatten. Die Frauen wirken gut gelaunt: Sie haben ihre Stühle zusammengerückt, sie lächeln und gestikulieren. Als Sigrid Nolde mit einer fremden Besucherin auf die Terrasse tritt, grüßen sie freundlich. Doch sie möchten lieber unter sich bleiben. Was die vier Frauen vor noch nicht allzu langer Zeit erlebt haben, muss für sie schrecklich gewesen sein – sonst würden sie jetzt nicht auf dieser Terrasse sitzen. Denn die gehört zum Außenbereich des Frauen- und Kinderschutzhauses Viersen.

Seit 27 Jahren gibt es die Einrichtung des Sozialdienstes katholischer Frauen. Seit 27 Jahren finden dort Frauen Zuflucht, die sich vor ihren Partnern verstecken – weil sie Angst haben, dass die Männer sie wieder verprügeln, sie beschimpfen, ihnen drohen, die Kinder wegzunehmen. Bisher war in der Einrichtung Platz für acht Erwachsene und 15 Kinder. Ab sofort kann eine Erwachsene mehr aufgenommen werden: Das Frauenhaus wurde renoviert, Handwerker haben ein ehemaliges Büro und eine Wäschekammer zu Schlafzimmer und Bad umgebaut.

Handwerker haben ein ehemaliges Büro zum Zimmer für eine Frau umgebaut. Die angrenzende Wäschekammer ist jetzt ein modernes Bad. . Foto: Nadine Fischer

Info Die Bewohnerinnen aufs neue Leben vorbereiten Unterstützung Scheidung planen, Wohnung suchen, Konto einrichten oder Sorgerecht regeln – dabei unterstützt das Team des Frauenhauses die Frauen. Ziel ihres Aufenthaltes ist es auch, dass sie emotional stabiler und selbstbewusster werden. Aufenthaltskosten 57 Euro pro Nacht, in den meisten Fällen tragen sie Jobcenter oder Sozialamt.

Zeit- und kostenintensiv sei die Renovierung gewesen, erzählt Sigrid Nolde, die pädagogische Leiterin des Frauenhauses. „Der Vermieter hat einen Batzen dazugegeben“, ergänzt sie. Es sei mal wieder Zeit für eine Renovierung gewesen, „und da Frauenhäuser durch die Landesregierung dazu angehalten sind, neue Plätze zu schaffen, haben wir beschlossen, dann auch das ehemalige Büro umzugestalten“. Außerdem installierten die Handwerker eine neue Gegensprechanlage mit Kamera, W-lan und eine neue Schließanlage, sie strichen Wände, verlegten Böden, reinigten die älteren. Ein ökumenischer Arbeitskreis aus Willich spendierte eine neue Wohnzimmereinrichtung.

Pro Jahr kommen etwa 100 Frauen und Kinder im Frauenhaus Viersen unter, sagt Nolde. Es ist die einzige Einrichtung dieser Art im Kreis Viersen. Die Frauen bleiben im Durchschnitt für drei Monate, bevor sie in eine eigene Wohnung ziehen oder ein anderes Frauenhaus wechseln, weil sie sich dort in der Region ein neues Leben aufbauen möchten. Und natürlich gibt es auch Frauen, die zu ihrem Partner zurückkehren. „Wir sind verpflichtet, Frauen aufzunehmen, die von Gewalt betroffen sind“, sagt Nolde. Das Problem: Es gibt kaum freie Plätze. „Jede vierte Frau in Deutschland erlebt Partner-Gewalt“, sagt Nolde und verweist auf ein Ampelsystem: Das Internetportal www.frauen-info-netz.de führt auf einer Karte alle Frauenhäuser in NRW auf, ein roter Punkt bedeutet, sie sind belegt, ein orangefarbener, es gibt nur noch Plätze für Frauen ohne Kinder, ein grüner zeigt an, dass Plätze frei sind. Aktuell ist in der Karte kein orangefarbener Punkt zu sehen, es gibt rund 80 rote Punkte – und nur vier grüne. „Die Situation ist wirklich unbefriedigend“, sagt Nolde.

Im Frauenhaus Viersen ist an diesem Vormittag ein Zimmer frei, aber das könne sich schnell ändern, betont Nolde. Drei bis fünf Anrufe mit Anfragen gebe es pro Tag, erzählt sie. Meist melde sich die Polizei mit dem Ziel, dass eine Frau mit ihrem Einverständnis zum eigenen Schutz vom Partner ferngehalten werden kann. „Wenn wir einen Platz haben, schauen wir, ob unser Haus für sie geeignet ist“ – so sollte etwa ihr Wohnort nicht zu nah sein, damit der Partner sie nicht findet. Passt alles, wird mit der Frau ein Treffpunkt vereinbart. Ist ihr dorthin niemand gefolgt, bringt das Team des Frauenhauses sie in die Einrichtung.