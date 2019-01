Veranstaltungen in Viersen : Ein halbes Jahr mit Euregia

Am Labyrinth am Steinkreis in Viersen richtet der Frauengeschichtsverein im Mai ein Picknick aus. Foto: Stadt Viersen/E. Köhler

Viersen In seinem neuen Programm blickt der Geschichtsverein auf starke Frauen und begibt sich auf Irrwege.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Frauengeschichtsverein Euregia-Frauenwege zwischen Rhein und Maas hat sein neues Halbjahresprogramm herausgegeben. In den kommenden Monaten wird es in Exkursionen und Vorträgen mal jeck und göttlich, mal bewegt, kämpferisch, historisch oder verwirrend.

Jeck Im Vortrag „Die Kölsche Göttin und ihr Karneval“ wirft Referentin Vera Zingsem am Freitag, 13. Februar, einen Blick auf das närrische Treiben in der Domstadt. Die Ursprünge des Karnevals lassen sich bis in die vorchristliche Römerzeit und sogar ins alte Ägypten zurückverfolgen. Das Wort „Karneval“, auf „carnevalis“ zurückgeführt, bedeutet „Wagenschiff“ – ein Schiff also, das über Land gezogen werden konnte. Im Carnevalis fuhren bekannte Göttinnen wie Isis, Venus und Holle mit, ebenso Bacchus und Mars. Sie brachten Wein, Liebe, Musik und Tanz, aber erinnerten auch an Trauer, Leid und Tod.

Mobil Um „Frauen und Mobilität“ geht es am Mittwoch, 13. März. Der Geschichtsverein lädt dazu ein, dieses historisch eher ungewöhnliche Thema zu betrachten. Gefahren und Vorurteile begleiteten Frauen auf ihren Wegen außerhalb des Hauses. Wie kamen sie früher von einem Ort zum anderen? Auf welche Weise sind sie heute mobil? Was müsste geschehen, damit Frauen in Zukunft möglichst klimafreundlich, bequem und sicher unterwegs sein können? Referentin Claudia Thivessen regt an, nach ihrem Vortrag gemeinsam über mögliche Antworten nachzudenken.

Engagiert Helene Stöcker (1869 bis 1943) war Frauenrechtlerin, Sexualreformerin, Publizistin und Pazifistin. In ihrer Geburtsstadt Wuppertal wurde 1992 das Übernachtungshaus für obdachlose Frauen unter ihrem Namen eingeweiht. Es erinnert an eine Mitbürgerin, die 1905 den „Bund für Mutterschutz und Sexualreform“ gründete und damit einer sozial schwachen Gruppe von Frauen half: den ledigen Müttern mit ihren Kindern. Die Referentinnen Vera Ruhrus und Henrika Burgener stellen die engagierte Frau, die auch Mitbegründerin des Verbands für Frauenstimmrecht war, am Mittwoch, 10. April, vor.



Kommentar : Gemeinsam mehr erreichen

zurück

weiter

Verwirrend Zum internationalen Welt-Labyrinth-Tag hat der Geschichtsverein für Samstag, 4. Mai, eine Feier organisiert. Seit Jahrtausenden faszinieren Labyrinthe die Menschheit. Zu den modernen Anlagen gehört das Viersener Steinlabyrinth von 2002 am Hohen Busch/Aachener Weg. Dort treffen sich die Teilnehmer am 4. Mai um 13 Uhr. Thema des Tages: „Perspektivwechsel – Ein neuer Blick auf unsere Umwelt“. Ein gemeinsames Picknick bildet den Rahmen für Gespräche und Austausch. Interessierte sollten einen Imbiss mitbringen, bei starkem Regen fällt die Veranstaltung aus.

Biografisch Vor 70 Jahren erschien Simone de Beauvoirs Buch „Das andere Geschlecht“, das noch heute als Meilenstein der zweiten Frauenbewegung gilt. Referentin Christa Heyer berichtet am Mittwoch, 8. Mai, über das Werk der Autorin, das sich zwischen Philosophie und Politik, Reisereportagen verschiedener Weltgegenden, dem Engagement gegen die Kriege in Algerien und Vietnam bis hin zum Vorsitz der französischen Liga der Frauenrechte spann.

Unermüdlich Viersens erste Bürgermeisterin Marina Hammes erzählt am Mittwoch, 12. Juni, aus ihrem politischen und privaten Leben. Sie ist die erste Frau, die mit dem Ehrenring der Stadt Viersen ausgezeichnet wurde. Für ihr ehrenamtliches Engagement erhielt Hammes 2008 das Bundesverdienstkreuz. Noch heute arbeitet sie unermüdlich für die Aktionsgemeinschaft Viersen-West-Afrika. Woher hat sie die Kraft, die Energie und das Durchhaltevermögen genommen, um konsequent ihre Ziele zu verwirklichen? Henrika Burgener moderiert das Gespräch.

Zeit und Ort Alle Veranstaltungen – ausgenommen der Labyrinth-Tag – beginnen jeweils um 19 Uhr im Café Kultur zur Narrenmühle, Lange Straße 167 in Dülken. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um Spenden.

(rp)