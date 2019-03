Frauenchor aus Viersen: Voi’Sis – wenn Stimmen Instrumente werden

Dülken Unter seiner neuen Chorleiterin Stella Antwerpen startet der Frauenchor Voi’Sis durch. Geprobt wird abwechselnd in Dülken und in Willich. Der Chor hat ein markantes Alleinstellungsmerkmal.

Ein markantes Alleinstellungsmerkmal von Voi’Sis ist das äußerst weit gefasste Repertoire. Das umfasst eine bemerkenswerte stilistische Bandbreite: von Oper über Volkslieder in populären Chor-Arrangements bis hin zu Neoklassik und – last not least – immer wieder auch Ausflüge in popmusikalische Gefilde. So begeisterten Voi’Sis mit ihren Interpretationen der Hits von Police bis Rammstein bei der letztjährigen Ausgabe der populären Acoustic-Pop-Reihe „Dülken Unplugged“ in der Pfarrkirche St. Cornelius mehr als 800 Besucher. Stella Antwerpen zeigt sich dankbar: „Die jahrelange solide Probenkultur spürt man in jedem Takt, in jeder Note. Mit Voi’Sis konnte ich einen gut ausgebildeten Chor übernehmen.“ Den die leidenschaftliche Musikerin immer noch weiter voranbringen will. Ihr Ziel beim Chorgesang formuliert die Ensemble-Leiterin, die neben Voi’Sis noch mehrere weitere Chöre betreut, so: „Wenn es gelingt, die Stimmen im Chor zu einem Instrument werden zu lassen, dann haben wir alles richtig gemacht.“ Bei allem Anspruch an das handwerkliche Niveau sind sie und die Chordamen sich einig: Die Freude am Singen und am Gemeinschaftserlebnis sind mindestens ebenso wichtig.