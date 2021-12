Engagement in Brüggen : Frauen-Quote für Ehrenplakette abgelehnt

Engagement in Brüggen

Brüggen Über eine neue Richtlinie für die Vergabe der Brüggener Ehrenplakette diskutierte der Gemeinderat kontrovers. Was ändert sich in Zukunft?

Die Gemeinde Brüggen ändert ihre Richtlinie für die Verleihung der Ehrenplakette. Das beschloss der Rat mit 22 Ja-Stimmen, sechs Gegenstimmen (Wir und Grüne) bei einer Enthaltung (Grüne) in seiner jüngsten Sitzung.

Wer sich in der Burggemeinde besonders engagiert, kann seit 2002 dafür die Ehrenplakette erhalten. Sie wird normalerweise mit einer Urkunde beim Neujahrsempfang vergeben. Damit werden Leistungen im sozialen, kulturellen, sportlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereich gewürdigt.

Laut der neuen Richtlinie kann sie auch verliehen werden, wenn es um außergewöhnliches Handeln mit Zivilcourage geht. Nominierungen können Vereine, Parteien, öffentliche oder private Institutionen sowie Brüggener Bürger bis zum 1. Oktober jedes Jahres schriftlich einreichen. Für die Abstimmung über die Preisträger in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderates gibt es eine Vorschlagsliste. In geheimer Abstimmung konnte bislang jedes Ratsmitglied bis zu drei Vorschläge ankreuzen. Nach der neuen Richtlinie hat jedes Ratsmitglied für jeden Vorschlag nur jeweils eine Stimme. Zudem wurde die Mindestzahl an Stimmen von zwölf auf 18 erhöht, damit es der Mehrheit des Rates entspricht.