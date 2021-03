Polizeieinsatz in Viersen : Raserin mit Kind im Auto gestoppt

Süchteln Eine Zivil-Streife der Polizei verfolgte am Sonntag eine Viersenerin, die von Süchteln Richtung Oedt raste. Als sie ins Auto schauten, trauten sie ihren Augen kaum.

Eine Zivil-Streife der Polizei hat am Sonntag eine Raserin gestoppt, die sich zuvor riskante Überholmanöver am Ortsausgang Süchteln in Richtung Oedt geleistet hatte. Beim Blick ins Auto trauten die Polizisten ihren Augen nicht: Die 36-jährige Viersenerin hatte ihre fünfjährige Nichte auf dem Rücksitz untergebracht, zwar angeschnallt, aber ohne die eigentlich benötigte Sitzschale. Die Polizei mahnt: Im Falle eines Unfalls oder einer Notbremsung könne so ein Verhalten lebensgefährliche Folgen für ein Kind haben.