Unfall in Brüggen-Bracht : Lebensgefahr nach Zusammenstoß

Unfall in Brüggen-Bracht

Eine Autofahrerin (38) aus Straelen ist bei einem Zusammenstoß in Brüggen-Bracht am Donnerstag gegen 13 Uhr lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei stieß ihr Wagen an der Kreuzung B221/Stiegstraße mit einem anderen zusammen.