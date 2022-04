Überfall in Viersen : Frau nachts in Dülken beraubt

Dülken Nach Polizeiangaben setzte sich die Dülkenerin zur Wehr und verletzte einen der beiden Täter im Gesicht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 43-jährige Dülkenerin ist nachts im Bereich des Westgrabens in Dülken beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat bereits am 24. April. Die Frau sei gegen 1 Uhr zu Fuß in einer Gasse von Edeka in Richtung Lange Straße unterwegs gewesen und zwei Unbekannten angegangen worden.