Unfall in Viersen-Dülken : Frau fährt betrunken gegen Hauswand

Unfall in Viersen-Dülken

Dülken Eine 56-jährige Autofahrerin ist stark alkoholisiert im Stadtteil Dülken mit ihrem Wagen vor eine Hauswand gefahren. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, Fassade und Auto wurden beschädigt. Die Polizei stellte den Führerschein der Dülkenerin sicher.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 17.40 Uhr. Die Autofahrerin war auf der Venloer Straße in Richtung Bücklerstraße unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und vor die Hauswand prallte. Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen sie zur Blutprobe mit. Ergebnis: rund drei Promille.