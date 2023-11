Feuerwehreinsatz in Viersen Frau bei Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus verletzt

Viersen · Eine Frau (68) wurde bei einem Brand in ihrer Wohnung an der Kaiserstraße leicht verletzt. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Was die Polizei nach ersten Ermittlungen vermutet.

03.11.2023, 12:51 Uhr

Eine leicht verletzte Frau — das ist die Folge eines Wohnungsbrandes an der Kaiserstraße. Die Polizei geht nach ihren ersten Ermittlungen von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Nach Angaben der Polizei wurden sie und die Feuerwehr am Donnerstag gegen 22.45 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus gerufen. Dort brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss. Alle Hausbewohner hatten das Haus bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen können. Eine 65-jährige Frau, die in der betroffenen Wohnung lebte, wurde leicht verletzt mit einer Rauchgasvrgiftung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr ist das Haus vorerst unbewohnbar.

