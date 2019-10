Unfall in Niederkrüchten : Niederkrüchtenerin bei Unfall schwer verletzt

Niederkrüchten Die Frau wollte mit ihrem Wagen von der Kreisstraße 35 abbiegen. Das übersah der Fahrer eines anderen Autos und fuhr auf.

Eine 49 Jahre alte Niederkrüchtenerin ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Niederkrüchten-Elmpt schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr ein 26-jähriger Niederkrüchtener mit seinem Auto auf der Kreisstraße 35 von Elmpt in Richtung Overhetfeld. Dabei übersah er, dass die 49-Jährige mit ihrem Auto nach links zu einer Gärtnerei abbiegen wollte und fuhr auf. Die Frau wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.