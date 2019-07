Viersen : Viersenerin wird Opfer falscher Polizisten

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen In der Nacht zu Sonntag ist es falschen Polizeibeamten gelungen, eine Viersenerin am Telefon mit einer Betrugsmasche so unter Druck zu setzen, dass sie Bargeld und Schmuck in eine Tüte packte und gegen Mitternacht einem Unbekannten im Bereich Hebbelstraße aushändigte.

Laut Polizeiangaben hatte der Abholer einen dunklen Teint, dunkle kurze Haare, ein schmales Gesicht und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Hinweise an die Kriminalpolizei: Ruf 02162 3770.

(RP)